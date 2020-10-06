Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında küresel işbirliği

Medya ve iletişim alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi adına haber çalışmaları yürüten Milliyet Gazetesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) küresel medya birliği Media Compact üyesi oldu. Medyanın kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki öncü rolüne katkı sağlamak amacıyla UN Women tarafından kurulan Media Compact, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif rol oynayan medya kuruluşlarından oluşuyor. Media Compact üyesi olan medya kuruluşları, bu alandaki yayınları ve toplumsal cinsiyete duyarlı kurumsal uygulamalarıyla, kadın hakları ve eşitlik konusundaki çalışmalarını genişletiyorlar.

Milliyet Gazetesi, UN Women küresel medya birliği Media-Compact’e dâhil olan tek ve ilk Türkiye Gazetesi olma özelliğini taşıyor. Gazete, Media Compact üyesi olarak, UN Women ile iş birliği içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yapacak ve eşitlik hareketine tüm okurlarını davet edecek.

Küreselde 80’i aşkın medya kuruluşunun yer aldığı Media Compact, 2015 senesinden beri medya ve iletişim sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları destekliyor ve teşvik ediyor.