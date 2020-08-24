Toplumsal ruh halimiz endişeli

Kendisi açısından tehlike hissedenlerin oranı yükseldi

Vaka sayılarında bahar aylarına geri döndüğümüz gibi endişe seviyesi olarak da o zamandaki seviyeye dönmüş durumdayız. Her dört kişiden üçü endişe içinde. Daha önceki haftalarda da gözlemlediğimiz üzere normalleşme sürecinin gidişatından memnun olmayanların oranı yüksek, yaklaşık her üç vatandaştan ikisi okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçemeyeceğini düşünüyor. Kendisi ve yakınları açısından tehlike hissedenlerin oranı Haziran başında %37’ye kadar düşmüştü ancak Ağustos ayı itibarı ile %53’e yükseldi ki bu oran Mart ayından beri ölçtüğümüz en yüksek seviye. Vaka sayılarındaki yükselişin yanı sıra toplumsal ruh halimiz de dalganın ikinci zirvesini yaşadığımızı işaret ediyor.

Salgın sürecinde yaz günlerini nasıl geçiriyoruz?

Bu sene olağan bir yaz yaşamadığımız malum. Salgın tatil alışkanlıklarımızdan eğlence anlayışımıza kadar birçok konuya etki etti. Evde daha önce yapmadığımız veya daha az sıklıkta yaptığımız faaliyetler birçoğumuz için alışkanlık haline geldi. Örneğin geçtiğimiz hafta 18 yaş ve üzeri bireylerin büyük çoğunluğu (%90) televizyon online platformlardan film, dizi izlemiş. Dikkat çekici bir nokta, vatandaşların yarısı salgın öncesine bu tür programları kıyasla daha sık izlediklerini dile getiriyor.

Son yıllarda oyun, eğlence sektörünün ana aktörlerinden biri olmayı başarmıştı. Salgınla beraber evde geçirilen sürenin artmasıyla oyunlara ilginin de arttığına şahit olduk. Daha önceden sadece gençlerle tanımlanan sektör, farklı platformalarıyla bugün 7’sinden 70’ine herkesi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta bireylerin %69’u bilgisayar, cep telefonu, tablet veya oyun konsolunda oyun oynamış, salgın öncesine kıyasla daha fazla yaptığını belirten de önemli bir kesim var. Salgın özellikle normalleşme dönemi öncesinde aile ve arkadaşlardan ayrı kalmamıza yol açmıştı ve özlemimizi telefon veya bilgisayar üzerinden görüntülü görüşerek gidermeye çalışmıştık. Görüyoruz ki toplumda bu alışkanlık halen devam ediyor. Tüm bu verilere baktığımızda teknolojiyi daha fazla kullandığımızı söyleyebiliriz.

Son 1 hafta içinde aşağıdaki aktiviteleri yaptınız mı?

SALGININ KENDİLERİ VEYA AİLELERİ İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI ARTIYOR

Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırmamızda ilk dönemden bu yana vatandaşların salgını kendileri için ne kadar tehdit algıladıklarını takip ediyoruz. Ciddi tehlike oluşturduğunu düşünenlerin oranı salgının ilk haftalarında %58’lere ulaşmıştı, daha sonra uzun bir süre %50’inin altında seyretti. Hatta bu oran, normalleşme sürecinin ilk haftasında %37’lere kadar düşmüştü. Ancak son iki hafta içinde tekrar %50’inin üzerine çıktığını görüyoruz ki bu da artan vaka sayılarıyla doğrudan ilişkili.

“Sizce koronavirüs siz veya ailenizden biri için ne kadar bir tehlike oluşturuyor?”

Çoğunluk 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitimin başlamasını beklemiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için 31 Ağustos 2020 tarihinde okulların uzaktan eğitimle açılacağı, 21 Eylül’de ise sınıf düzeyine göre kademeli olarak yüzyüze eğitime geçileceği açıkladı. Diğer taraftan artan vaka sayıları nedeniyle okullarda yüzyüze eğitim yapılıp yapılamayacağına dair genel kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Toplumun bu konuda tahminini sorduğumuzda, %63’ü 21 Eylül’de okulların açılmasını beklemediklerini ifade ediyor. Sadece dörtte birlik bir kesim bu tarihte yüzyüze eğitime geçiş yapılabileceğini düşüncesinde.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilebileceğini düşünüyor musunuz?

Endişeli miyiz rahat mı?

Hem normalleşme sürecinin başlamasıyla hem de yaz dönemine girilmesiyle beraber bireylerin sosyal hareketliliğinde artış yaşandı.

Bu esnada bazı vatandaşların bireysel tedbirleri yeteri kadar almadığına da şahit olduk. Ancak toplumun geneline baktığımızda aslında endişeli ruh halinin salgının başından bu yana süregeldiğini görüyoruz.

Vatadandaşların %64’ü bugün ilk günkü kadar endişeli, %10’unun ise zaman geçtikçe endişesi artmış. Resmin diğer tarafına bakacak olursak, sadece çok küçük bir kesim (%5), salgın konusunda her zaman rahat hissetmiş. Vatadanşların beşte biri ise zaman geçtikçe rahatladığını beyan ediyor. Bu rahatlamanın tedbirlerde gevşemeyi beraberinde getirip getirmediği önemli.

Koronavirüs salgını başladığından bu yana kendinizi nasıl hissettiğinizi aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi yansıtır?

Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması 18 Ağustos - 22 Ağustos 2020