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30.09.2020 - 10:28 | | DHA

Toprağa gömmüşler! Tam 270 adet...

Kahramanmaraş'ta, eve düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.'nın, yakalanmamak için sigaraları topraktan parça parça çıkarıp, sattığı belirlendi.

Toprağa gömmüşler! Tam 270 adet...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara sattığı belirlenen M.A.'nın evine ve iş yerine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içinde 270 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan ekipler, M.A.'yı da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.A.'nın, yakalanmamak için kaçak sigaraları toprağa gömdüğü ve isteyen olması durumunda parça parça çıkarıp, iş yerinde sattığı belirlendi.

Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtı!Azerbaycan, Ermenistan'a karşı başlattığı harekatta Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları etkin bir şekilde kullanıyor. Cephedeki Ermeni askerler ise SİHA'ları etkisiz hale getirmek için yerden ateş açsalar da atılan bombalar karşısında çaresiz kalıyorlar.
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