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17.11.2020 - 14:09 | | İHA

Toprağa gömülen köpek polisi alarma geçirdi

Antalya’da Çin Aslanı cinsi köpeğini uyuttuktan sonra ormanlık alana gömen vatandaş polisi alarma geçirdi. Bölgede hayvan otlatan besicinin toprağa bir şey gömüldüğünü fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, mezarlık ekiplerince 2 metre derinliğinde kazılan çukurdan üzerine kireç dökülmüş köpek leşi çıktı.

Toprağa gömülen köpek polisi alarma geçirdi
Koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyurulduGaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu. İlçede ayrıca polis ekipleri de yasaklanan alanlarda sigara ve maske denetimi yaptı.
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