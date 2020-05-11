Toprak altında kalan işçi ölümden döndü!

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sularında inşaat için açılan temel çukurunda çalışan Sıtkı Çelik, çökme sonucu toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından toprak altındaki işçi bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kurtarılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Sıtkı Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.