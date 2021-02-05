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05.02.2021 - 17:21 | | DHA

Toprak yol çöktü, hafriyat kamyonu şarampole devrildi!

Antalya’da hafriyat kamyonu, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. 20 metre sürüklenen kamyon yüksek gerilim direğine çarpıp durdu. Şoför Harun Çetiner, hafif yaralandı.

Toprak yol çöktü, hafriyat kamyonu şarampole devrildi!

Olay, saat 11.30 sıralarında Gazipaşa ilçesinde Korubaşı Mahallesi Canavarcık mevkiinde meydana geldi. İş makinesinin düzeltme yaptığı tarım alanının hafriyat işini yapan kamyon, toprak yolun çökmesiyle şarampole devrildi.

Sürüklenen kamyonun şoförü Harun Çetiner, şoför mahallinden kendini dışarı attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyon, yüksek gerilim direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Harun Çetiner, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

 

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