MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı
ABONE OL
19.02.2020 - 17:17 | | DHA

Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, yağmur nedeniyle yumuşayan toprak yolda çökme olunca kamyon yan yattı. Kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki toprak yolda meydana geldi. Belediye personeli Yüksel Acun'un (37) kullandığı 45U 2106 plakalı kamyonun geçtiği toprak yolda, yağmur nedeniyle zeminin yumuşamasıyla çökme meydana geldi. Kamyon yan yatarken, şoför Acun ile beraberindeki Oğuz Kavak (30) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Acun, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

32 milyon euroluk yat İstanbul Boğazı'na demir attıMarshall bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon euroya satılmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında flaş gelişme

Son dakika... Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimler hakkında flaş gelişme

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları
Sıradaki Haber