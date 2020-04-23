Toprak yüklü kamyon bir anda devrildi!

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Bingöl yolunda meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı 23 DE 991 plakalı toprak yüklü kamyon, Güntaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan sürücü R.Y.'yi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca da saniye saniye kaydedildi.
Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.