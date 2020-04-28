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28.04.2020 - 11:25 | | DHA

Torunu 18 gün sonra bulundu! Dünyalar benim oldu

Antalya’da 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt (16), bulundu. Özyurt'un anneannesi Ayşe Yıldırım (61), "Kaç gündür ölmekten beter oldum. Torunum bulununca dünyalar benim oldu" dedi.

Torunu 18 gün sonra bulundu! Dünyalar benim oldu

Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. 8 yaşından beri yanında kaldığı anneannesi Ayşe Yıldırım, Hayriye Nur eve dönmeyince, cep telefonuna da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Torununun kaybolduğu gün, gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, “Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torunumu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Sabah saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı" dedi.

SABAHA KARŞI 'TORUNUN BULUNDU' TELEFONU

Olayla ilgili çalışmalarını yürüten polis ekipleri, genç kızın Aksu ilçesinde bir evde olduğunu belirledi. Sabaha karşı Ayşe Yıldırım'ı arayan polis, torununun bulunduğu haberini verdi. Hayriye Nur Özyurt, daha sonra anneannesinin evine getirildi.

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Gazetecilere açıklama yapan Ayşe Yıldırım, torununun yorgun ve bitkin olduğunu, odasında dinlendiğini belirterek, "Torunum bulununca dünyalar benim oldu. Kaç gündür neler çektim, ölmekten beter oldum. Sizlerin sayesinde torunum bulundu. Sizden, polislerden Allah razı olsun, çok mutluyum" dedi. Yıldırım, torununun nasıl bulunduğuna dair polisin bilgi vermediğini de söyledi.

 

 

 

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