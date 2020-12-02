Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti

Tosya eski Belediye Başkanı Mümtaz Yücel, yüksek ateş nedeniyle Tosya Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada koronavirüs testi pozitif çıkan Yücel, tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan 2 çocuk babası Yücel, ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 50 gündür tedavi gören Yücel, dün hayatını kaybetti. Cenazesi Tosya'ya getirilen Yücel, ilçe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mümtaz Yücel 1989-1994 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Tosya Belediye Başkanı seçilerek 5 yıl görev yapmıştı.
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kurulduTürkiye'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu. Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımda kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.