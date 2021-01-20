Tozkoparan’da yıkım durdu

Tozkoparan’da riskli alan ilan edilen, binden fazla hanenin olduğu iki mahalleye bir ay önce tahliye tebligatları gidince iş yargıya taşındı. Evlerini boşaltmaları için bu cuma gününe kadar verilen süre öncesi mahalleliye müjdeli haber İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde geldi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.



Güngören’de Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen mahalleleri sınırları içinde bulunan 10.4 hektar büyüklüğündeki alan, aralık ayında 6306 sayılı Kanun’un 6/A maddesi kapsamına alındı.



Bölgedeki apartmanların girişine Güngören İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tebligat asıldı. Tebligata göre İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan durum tespit raporunda söz konusu yapıların yıkılacak derecede olduğu, deprem-yangın v.b. sebeplerle ağır hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Apartman sakinlerine 30 günlük tahliye süresi verilirken, bu sürede tahliye edilmeyen yapıların altyapı hizmetlerinin (elektrik, su, doğalgaz) durdurulacağı, tahliye ve yıkım işlemlerinin ivedilikle yapılacağı ifade edildi.



Hem pandemi hem de kış dönemi çaresiz kalan mahalleli mahkemeye başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise vatandaşların rahatça taşınsın diye bir ay mühlet verildiğini, normalde böyle acil durumlarda o kadar süre verilmediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan itirazı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 6/A maddesi kapsamında tahliye ve yıkım işlemlerine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakanlığın 30 gün içerisinde cevap vermesi bekleniyor.











Hizmetler devam edecek



Mahalleli karar sonrası büyük sevinç yaşarken, avukatları Serkan Çakmaklı Milliyet’e konuştu:



“2013 yılında Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen mahalleleri, riskli alan olarak ilan edilmişti. Bu kararı daha önce Danıştay iptal etmişti. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 10.4 hektarlık bu alan yeniden riskli alan olarak ilan edildi. Burası zaten riskli alan iken geçtiğimiz Aralık ayında oradaki maliklere, Bakanlık tarafından buranın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 6/A maddesi kapsamına alındığına ilişkin bir tebligat yapıldı. Bu maddeye göre gerek yıkım ve tahliye gerekse yeniden yapım aşamasında maliklerin söz hakkı yok, süreci tamamen Bakanlık yürütüyor. Kararın iptali için açtığımız davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurdu. Bu karar gereğince orada elektrik, su ve doğalgaz kesme veya vatandaşları tahliye etme gibi işlemler karar gereği uygulanamayacak. Vatandaş, burada kentsel dönüşüme karşı değil. Binalar yenilensin istiyor. ‘Bize tahliye için makul bir süre verin ve haklarımızı koruyan bir sözleşme koyun’ diyor.”