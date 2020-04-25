Trabzon İl Posta Kodu Nedir? Trabzon İlçelerinin Posta Kodları
Kargomuzun olabildiğince hızlı bir şekilde ve doğru alıcıya ulaşmasını istiyorsak gönderici ve alıcı adreslerine posta kodu ilave etmemiz gerekiyor. Bu noktada aynı ile bağlı ilçe ve mahallelerin özel bir posta kodu bulunmaktadır. Peki, Trabzon’a gönderilecek postalarda kullanılacak kod nedir? Trabzon ilçelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için Trabzon için kullanılabilecek posta kodlarını derledik.
Elektronik bir sistem olan posta kodları, alıcının adresini; il, ilçe ve mahalle bazında ayırabilmektedir. Bu sayede de benzer isimdeki ilçe ve mahalleler birbirinden ayrılmaktadır.
Trabzon Posta Kodu
Trabzon, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. Toplam nüfusu 800.000’i aşan bu şehir, ülkenin en kalabalık 27. ilidir. Trabzon’a gönderilen şehir içi ve şehir dışı posta numarası ise 61000 olarak geçmektedir.
Trabzon İlçelerinin Posta Kodları
Trabzon’a bağlı toplamda 18 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin her biri diğerinden farklı bir posta koduna sahiptir. Trabzon ilçeleri ve posta kodları aşağıda listelenmiştir.
- Akçaabat, 61310
- Araklı, 61700
- Arsin, 61930
- Beşikdüzü, 61827
- Dernekpazarı, 61950
- Düzköy, 61390
- Hayrat, 61450
- Köprübaşı, 61630
- Maçka, 61750
- Of, 61585
- Ortahisar, 61220
- Sürmene, 61600
- Tonya, 61500
- Vakfıkebir, 61410
- Yomra, 61250
- Çarşıbaşı, 61420
- Çaykara, 61940
- Şalpazarı, 61670