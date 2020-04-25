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25.04.2020 - 02:36 |

Trabzon İl Posta Kodu Nedir? Trabzon İlçelerinin Posta Kodları

Kargomuzun olabildiğince hızlı bir şekilde ve doğru alıcıya ulaşmasını istiyorsak gönderici ve alıcı adreslerine posta kodu ilave etmemiz gerekiyor. Bu noktada aynı ile bağlı ilçe ve mahallelerin özel bir posta kodu bulunmaktadır. Peki, Trabzon’a gönderilecek postalarda kullanılacak kod nedir? Trabzon ilçelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için Trabzon için kullanılabilecek posta kodlarını derledik.

Trabzon İl Posta Kodu Nedir? Trabzon İlçelerinin Posta Kodları

Elektronik bir sistem olan posta kodları, alıcının adresini; il, ilçe ve mahalle bazında ayırabilmektedir. Bu sayede de benzer isimdeki ilçe ve mahalleler birbirinden ayrılmaktadır. 

 Trabzon Posta Kodu 

 Trabzon, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. Toplam nüfusu 800.000’i aşan bu şehir, ülkenin en kalabalık 27. ilidir. Trabzon’a gönderilen şehir içi ve şehir dışı posta numarası ise 61000 olarak geçmektedir. 

 Trabzon İlçelerinin Posta Kodları 

 Trabzon’a bağlı toplamda 18 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin her biri diğerinden farklı bir posta koduna sahiptir. Trabzon ilçeleri ve posta kodları aşağıda listelenmiştir.

 - Akçaabat, 61310

 - Araklı, 61700

 - Arsin, 61930

 - Beşikdüzü, 61827

 - Dernekpazarı, 61950

 - Düzköy, 61390

 - Hayrat, 61450

 - Köprübaşı, 61630

 - Maçka, 61750

 - Of, 61585

 - Ortahisar, 61220

 - Sürmene, 61600

 - Tonya, 61500

 - Vakfıkebir, 61410

 - Yomra, 61250

 - Çarşıbaşı, 61420

 - Çaykara, 61940

 - Şalpazarı, 61670

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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