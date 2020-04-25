Trabzon İl Posta Kodu Nedir? Trabzon İlçelerinin Posta Kodları

Elektronik bir sistem olan posta kodları, alıcının adresini; il, ilçe ve mahalle bazında ayırabilmektedir. Bu sayede de benzer isimdeki ilçe ve mahalleler birbirinden ayrılmaktadır.

Trabzon Posta Kodu

Trabzon, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. Toplam nüfusu 800.000’i aşan bu şehir, ülkenin en kalabalık 27. ilidir. Trabzon’a gönderilen şehir içi ve şehir dışı posta numarası ise 61000 olarak geçmektedir.

Trabzon İlçelerinin Posta Kodları

Trabzon’a bağlı toplamda 18 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin her biri diğerinden farklı bir posta koduna sahiptir. Trabzon ilçeleri ve posta kodları aşağıda listelenmiştir.

- Akçaabat, 61310

- Araklı, 61700

- Arsin, 61930

- Beşikdüzü, 61827

- Dernekpazarı, 61950

- Düzköy, 61390

- Hayrat, 61450

- Köprübaşı, 61630

- Maçka, 61750

- Of, 61585

- Ortahisar, 61220

- Sürmene, 61600

- Tonya, 61500

- Vakfıkebir, 61410

- Yomra, 61250

- Çarşıbaşı, 61420

- Çaykara, 61940

- Şalpazarı, 61670