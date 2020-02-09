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09.02.2020 - 15:31 |

Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı

Trabzon'da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası valilikten çığ uyarısı geldi.

Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere verildi;

İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının buzlanmaya neden olabileceği, yüksek kesimlerde ve dik eğime sahip alanlarda ise çığ riski oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

Vatandaşlarımızın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini önemle rica ederiz.

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