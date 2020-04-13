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13.04.2020 - 13:34 |

Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şehirde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.

Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı!
Trabzon'da 1 mahalle daha! Bu gece yasak başlıyor
Trabzon'da 1 mahalle daha! Bu gece yasak başlıyor
Trabzon'da 1 mahalle daha! Bu gece yasak başlıyor
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Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen corona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

 

 

Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı...Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.
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