Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı!

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen corona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.