Trabzon'da 1 mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin, görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.
Başakşehir Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabı 20 Nisan’da açılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hummalı çalışma drone ile havadan görüntülendi.