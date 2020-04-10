Trabzon’da 10 katlı bina karantinaya alındı

Erdoğdu Mahallesi’nde corona virüs tedbirleri kapsamında Güzelce Sitesi’nin 10 katlı bir binası karantina altına alındı. Etrafı güvenlik şeridi çekilerek kontrol altına alınan binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturanlar 14 gün karantina altında tutulacak. Polis ekipleri de bina önünde nöbete başladı. Binada oturanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ve polis ekipleri tarafından karşılanıyor.

Apartmanda oturan Hanife Alkan (75), bir aydır evde olduğunu belirterek, ''Hiç dışarı çıkmıyorum. İhtiyaçlarımızı almıştık, şu anda bir ihtiyacımız yok'' dedi. Nadide Demiral (90) ise ''Yalnız yaşıyorum. Şu an bir ihtiyacım yok. Evimde kalıyorum'' diye konuştu.

Binadaki akrabalarına ihtiyaçlarını getiren Cem Aydoğdu da,''Zor bir süreçten geçiyoruz. Karantinada bulunan akrabalarıma ihtiyaçları doğrultusunda bazı temel gıdalar getirdim. Getirdiğim malzemelerimi burada görevli memura verdim, onlar da akrabalarımıza ulaştıracak'' diye konuştu.