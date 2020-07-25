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25.07.2020 - 12:55 |

Trabzon'da 4 arkadaşın feci sonu! Oracıkta can verdiler...

Trabzon'un Araklı ilçesinde, düğünden dönen arkadaşların bulunduğu hafif ticari araç, çay yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, Samet Ustaömer , Yasin Şener Tüzenli, Oğuzhan Baytürk ve Tolga Nebioğlu adlı arkadaşlar hayatlarını kaybetti.

Trabzon'da 4 arkadaşın feci sonu! Oracıkta can verdiler...

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Kalecik Tünel mevkisinde meydana geldi. Rize istikametinde giden Samet Ustaömer’in  (30) kullandığı 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Erkan T.'nin kullandığı 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan çarptı. Araç kamyonun altına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Samet Ustaömeroğlu ile beraberinde bulunan arkadaşları Yasin Şener Tüzenli, (22) Oğuzhan Baytürk (23) ve Tolga Nebioğlu’nun (28) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 4 arkadaşın yanlarındaki yavru köpeğin de öldüğü belirlendi.

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