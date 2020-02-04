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04.02.2020 - 09:57 | | İHA

Trabzon’da fuhuş operasyonu! 32 kadına yakalandı

Trabzon’da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 kadın hakkında işlem yaptı.

Trabzon’da fuhuş operasyonu! 32 kadına yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 32 kadın yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Kadınlara kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezası verilirken, 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

 

 

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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