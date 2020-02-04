04.02.2020 - 09:57 | | İHA
Trabzon’da fuhuş operasyonu! 32 kadına yakalandı
Trabzon’da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 kadın hakkında işlem yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 32 kadın yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.
Kadınlara kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezası verilirken, 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.