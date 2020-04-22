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22.04.2020 - 09:34 | | DHA

Trabzon'da gayrimeşru bebek vahşeti

Trabzon'un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pınar Ç., tutuklandı. Babası M.Ç. ve birlikte olduğu öne sürülen kuzeni O.K. ise serbest kaldı.

Trabzon'da gayrimeşru bebek vahşeti

Trabzon'un Tonya İlçesine bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine, jandarma harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz küçük bebeğin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli M.Ç. (54) ve kızı Pınar Ç. (21) ile akrabası O.K (22), gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin, Pınar Ç.'in (21) gayrimeşru ilişki sonucu dünyaya geldiği belirlendi.

Otopsi işlemi süren bebeğin ölüm nedeni, taraflardan alınan DNA örnekleri sonucu ortaya çıkacak.

KADIN TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan ve jandarma karakolundaki sorgularının ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pınar Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Trabzonda gayrimeşru bebek vahşeti

E-5’te ilerleyen sürücü art arda makas attı, trafiği böyle tehlikeye soktuE-5 karayolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü diğer araçlara aldırmadan art arda makaslar attı. Sorumsuz sürücü bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
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