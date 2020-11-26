Trabzon'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Gümüşki Yaylası'nda kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 28 kilometrelik yolun iş makinesiyle açılmasının ardından mahsur kalan 3 kişi ile 20 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.
Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.