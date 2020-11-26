MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
ABONE OL
26.11.2020 - 17:04 | | AA

Trabzon'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı dolayısıyla 3 kişi hayvanlarıyla yaylada mahsur kaldı.

Trabzon'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Gümüşki Yaylası'nda kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 28 kilometrelik yolun iş makinesiyle açılmasının ardından mahsur kalan 3 kişi ile 20 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.

Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

50 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı!

50 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı!

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı! VGM burs sonucu sorgulama ekranı...

VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı! VGM burs sonucu sorgulama ekranı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet