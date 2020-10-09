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09.10.2020 - 17:35 | | DHA

Trabzon’da örtü yangını

Trabzon’un Maçka ilçesinde bugün ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Trabzon’da örtü yangını

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sevinç mahallesi Harmanlar mevkiinde öğle saatlerinde elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu kıvılcım ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın ve sıcak havanın da etkisi ile yangın çevreye yayıldı.

Mahalle sakinleri yangını söndürmekte güçlük yaşayınca bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Rüzgarın da etkisi ile 3 farklı noktaya sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, Harmanlar mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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