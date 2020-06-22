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22.06.2020 - 17:33 | | DHA

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülen Mahallesi girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Şuayip D. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Şuayip D. ile yanındaki Muzaffer D., ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şuayip D.’nin sağlık durumun iyi olduğu, Muzaffer D.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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