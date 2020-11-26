26.11.2020 - 17:28 | | DHA
Trabzon’da sahte para operasyonu
Trabzon’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 50 ve 100’lük banknotlardan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sahte para sunulacağı ihbarı üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu polisin durduğu otomobildeki A.B., M.B., ve C.K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, 100 ve 50 TL'lik çok sayıda banknottan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, şüpheliler de sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.
Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.