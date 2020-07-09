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09.07.2020 - 13:46 | | AA

Trabzon'da şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardı!

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün meydana gelen şiddetli yağış sırasında bulundukları şantiye alanının zarar göreceğini düşünen ve o alanı terkeden işçiler, heyelandan dakikalarla kurtuldu.

Trabzon'da şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardı!

Dün akşam saatlerinde il genelinde başlayan ve etkisini artırarak  devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı mahalle yollarında yer yer küçük  heyelanlar meydana geldi.

İlçenin Özdil yol yapım şantiyesinde görev yapan yaklaşık 15 işçi,  bulundukları alanının üstünde yer alan yamaçtan akan suyun şiddetinin  yükseldiğini farketti.

Şantiyenin zarar görebileceğini düşünen işçiler, dinlendikleri koğuşu  da boşaltarak yolun karşısına geçti.

Etkili yağışın yaklaşık bir saat sürdüğü bölgede kısa süre sonra  yamaçtan kopan kaya parçalarıyla birlikte oluşan heyelan, şantiyede yer alan  prefabrike yapıların üzerine düştü.

Olay sırasında koğuşta dinlenen ve arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu  alanı terkeden Halil İbrahim Metin, büyük bir felaketten  kurtulduklarını söyledi.

Şantiyede aşçı olarak görev yapması nedeniyle güne erken saatlerde  başladığını aktaran Metin, "Akşama doğru dinlenmek için istirahate çekiliyoruz.  Arkadaşlarımız sel gelmeden hemen önce farkederek kendini kurtarmış ve yolun  karşısına geçmiş. Ben kısa süreli de olsa içeride kaldım. Yataktan uyandım ve  dizime kadar su içindeydim. Etrafa baktım ve bağırdım ancak kimse yoktu. Panik  yapmadan arkadaşların yardımıyla camı kırarak dışarı çıktım. Daha büyük  felaketten kurtulduk. Can kaybımız yok çok şükür, maddi kaybımız var." diye  konuştu.

Metin, olayın gece saatlerinde yaşanması halinde çok daha kötü  sonuçları olabileceğini de sözlerine ekledi.

Şantiyede çalışan diğer işçilerin ise sabahın erken saatlerinde  heyelandan zarar görmeyen eşyalarını toplamaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Yomra Belediyesi'ne ait iş makineleri ise kapanan mahalle yollarının açılması  için akşam saatlerinde başladığı çalışmalara devam ediyor.

Bu arada, heyelan ve yağış nedeniyle riskli görülen bölgelerde  jandarma ekiplerince araç ve yaya geçişlerine izin verilmiyor.

 

 

 

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