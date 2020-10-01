MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da şimşekler geceyi aydınlattı
ABONE OL
01.10.2020 - 11:54 | | DHA

Trabzon'da şimşekler geceyi aydınlattı

Trabzon’da dün akşam etkili olan sağanak sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Trabzon'da şimşekler geceyi aydınlattı

Kentte dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştuğu görüldü. Aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler koşarak yağmurdan kaçarken, bazıları da dükkânlara ve tente altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kentin bazı bölgelerinde de yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, geceyi gündüze çeviren şimşekleri, birçok farklı noktadan görüntüledi.

Trabzonda şimşekler geceyi aydınlattı

Trabzonda şimşekler geceyi aydınlattı

Trabzonda şimşekler geceyi aydınlattı

 

Taksim'de durduruldu! Kimliği anlaşılınca polis alarma geçtiBeyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBMM yeni yasama yılına başlıyor! Gündem çok yoğun

TBMM yeni yasama yılına başlıyor! Gündem çok yoğun

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Bu da oldu! Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua

Bu da oldu! Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua

Sıradaki Haber