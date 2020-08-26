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26.08.2020 - 14:50 | | DHA

Trabzon'da yaylada kesilen ağaç tomruğuyla sürüklenen kadın öldü

Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası’nda, ağaç kesimi sırasında çekilen tomruğun sürüklediği Neriman Demiro (64), hayatını kaybetti.

Trabzon'da yaylada kesilen ağaç tomruğuyla sürüklenen kadın öldü

Olay, ilçenin Kadıralak Yaylası, Apondomal mevkinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaylada, kesimi yapılan ağaçların tomrukları, yamaç araziden iş makinesiyle çekilmeye başlandığı sırada Neriman Demiro, kesimi yapılıp sürüklenen ağacı fark etmeyerek, tomrukla birlikte sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Yayladakilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde tomruğun altında sürüklenen Neriman Demiro’nun, hayatını kaybettiğini belirledi.

Neriman Demiro’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırılırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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