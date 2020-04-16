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16.04.2020 - 11:10 | | DHA

Trafik kilit! TEM'de zincirleme kaza...

İstanbul Seyrantepe TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 4  aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik kilit! TEM'de zincirleme kaza...

Kaza, Seyrantepe TEM Otoyolu, Ankara istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 

2 kamyon ve 2  otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine  sağlık ve  polis  ekipleri sevk edildi. Yaralılar  ambulans la  hastaneye kaldırıldı. 

 Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi, uzu araç kuyrukları oluştu.

Trafik kilit TEMde zincirleme kaza...

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