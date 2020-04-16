Trafik kilit! TEM'de zincirleme kaza...

Kaza, Seyrantepe TEM Otoyolu, Ankara istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

2 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans la hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi, uzu araç kuyrukları oluştu.