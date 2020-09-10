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10.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Trafik magandasına 8 yıl hapis istendi

İstanbul Alibeyköy’de 13 Ağustos’ta seyir halindeki sürücü Emre Etyemez (27) yol verme yüzünden trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak’a hakaret ederek saldırdı.

Trafik magandasına 8 yıl hapis istendi
ELİF ALTIN İstanbul

Saldırgan daha sonra Sena Koçak’ın otomobilinin üstüne çıkıp ön camını tekmeleyerek kırdı. Gözaltına alınan Etyemez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etyemez’in soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi. Ancak taraflar uzlaşmadı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Emre Etyemez hakkında “hakaret”, “basit yaralama”, “tehdit” ve “mala zarar vermek” suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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