Trafik magandasına 8 yıl hapis istendi

Saldırgan daha sonra Sena Koçak’ın otomobilinin üstüne çıkıp ön camını tekmeleyerek kırdı. Gözaltına alınan Etyemez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etyemez’in soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi. Ancak taraflar uzlaşmadı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Emre Etyemez hakkında “hakaret”, “basit yaralama”, “tehdit” ve “mala zarar vermek” suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.