Kaza, Ã¶nceki gÃ¼n akÅŸam saatlerinde EyÃ¼psultan TEM BaÄŸlantÄ± Yolu Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ÅŸ yerinden Ã§Ä±kan Ersoy DoÄŸru evine doÄŸru gidiyordu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶ndermek iÃ§in trafik yoÄŸunluÄŸu cep telefonuyla kayÄ±t aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, kaza meydana geldi.

HÄ±zla gelen bir otomobil Ã¶nÃ¼ndeki araca Ã§arparak takla attÄ±. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â



YaÅŸananlarÄ± anlatan Ersoy DoÄŸru, "CankurtaranÄ±m ben. AkÅŸam evime gidiyordum. Trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu. ArkadaÅŸlarÄ±ma yoÄŸunluÄŸu gÃ¶stermek iÃ§in video Ã§ekimi yaptÄ±m. O sÄ±rada sol taraftan bir araÃ§ geldi Ã¶nÃ¼ndeki arabaya Ã§arparak takla attÄ±. Tabi ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. Hemen saÄŸ tarafa aracÄ±mÄ± gÃ¼venli bir ÅŸekilde park ettim ve araÃ§tan indim. AracÄ±n yanÄ±na gittim. AraÃ§ta kaÃ§ kiÅŸi olduÄŸunu sordum yaralÄ±ya. O da tek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bilinci yerindeydi. Sonra araÃ§tan Ã§Ä±kardÄ±k ve ambulansÄ± aradÄ±k. BirkaÃ§ sÄ±yrÄ±k vardÄ±" diye konuÅŸtu.Â