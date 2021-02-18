Trafikte geçen her 20 dakika... Kanser riskini artırıyor

“Environment International” dergisinde yayımlanan çalışmada, araçlarında 20 dakikadan fazla zaman geçiren sürücülerin kansere neden olan formaldehit ve benzene maruz kalma riski altında olduğu bulundu. Araştırmanın baş yazarlarından olan Aalekhya Reddam, USA Today’e verdiği demeçte, solunan her iki maddenin de araç halıları, boyaları ve yakıtlarında bulunan ve kanser ile gelişimsel kusurlara yol açabilecek toksik kimyasallar olduğunu söyledi. ABD Nüfus Sayım Bürosu’na göre, ülke genelinde araçla ortalama işe gitme süresi 2018’de 27 dakikanın üzerindeydi. Trafik nedeniyle işe gitme süresinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, işe gidip gelme süresinin ABD’de haftada 4 saatten fazla olabileceğini ve solunan kanserojen maddenin artabileceğini belirtti.



