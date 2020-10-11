MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti!
ABONE OL
11.10.2020 - 11:10 | | DHA

Trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti!

İstanbul Pendik’te silahlı sürücü iddiaya göre trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti. Silahlı kişinin otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binip gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti.

Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı. Silahlı kişinin otomobile baktıktan sonra ayrılmasını başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 5 terörist teslim oldu

Son dakika: 5 terörist teslim oldu

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Sıradaki Haber