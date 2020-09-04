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04.09.2020 - 10:28 | | DHA

Trafikte şok eden görüntü! Hızla koşan atı gören inanamadı

Bursa’da, caddede araçların önüne geçip, hızla koşan atı görenler, şaşırarak, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Trafikte şok eden görüntü! Hızla koşan atı gören inanamadı

Görüntüler, dün saat 16.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolunda kaydedildi. Caddede araçların önüne geçip, hızla koşan atı görenler, şaşırdı.

Bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişi, "Dikiz aynası da yok, tak diye atlıyor. Korkudan geçemiyorum, saldırır diye" dedi. Caddede araçların önünde giden at, 1 kilometre sonra gözden kayboldu.

 

 

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