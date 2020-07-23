MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
ABONE OL
23.07.2020 - 09:42 | | DHA

Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler

Bursa’da, trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi, korku dolu anlar yaşadı. O anlar, otomobilde bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler

Olay, salı günü kırsal Hisaraltı Mahallesi ile Mustakafakemalpaşa yolu üzerinde meydana geldi. 16 SH 411 plakalı hafif ticari araçtaki iki kişiyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yol tartışması yaşandı. Sürücüler, seyir halindeyken birbirine bağırdı. Hafif ticari araçtaki kişiler, içinde 1'i çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Büyük korku yaşayan otomobildekiler, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Otomobilin önünü kesen ticari araçtaki E.K., el işareti yaparak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından otomobildeki kişiler jandarma karakoluna giderek, şikayette bulundu. Bir süre sonra karakola gelen hafif ticari araçtaki 2 kişi de karşı taraftan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada otomobilde bulunan kişilerden biri, yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde otomobildekilerin jandarmayı araması ve hafif ticari araçtakilerin kovalama anı yer aldı.

Anadolu Otoyolu'nda biber yüklü TIR köprüden düştüAnadolu Otoyolu Düzce kesiminde biber yüklü TIR'ın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme!

Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Mersin'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Mersin'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Sıradaki Haber