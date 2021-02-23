Trafikte yol verme kavgası kamerada

Olay, Şanlıurfa Akçakale-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Araçlarını yol kenarına çeken sürücüler birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.
Adana’da bir kişi yeğenini, eşine küfrettiği için öldürdü!Adana’da, aralarında 4 dönümlük miras nedeniyle husumet bulunan dayı Hüsamettin İ. (49) yeğeni Erdal Köse'yi (45), çıkan tartışma sonucu öldürdü. Olay günü Hüsamettin İ.'nin eşi Adalet İ.'nin kocasını arayıp "Yeğenin Erdal bana küfredip saldırıyor hemen buraya gel" diye çağırdığı, belirlendi.