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23.02.2021 - 10:27 | | DHA

Trafikte yol verme kavgası kamerada

Şanlıurfa Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte yol verme kavgası kamerada

Olay, Şanlıurfa Akçakale-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Trafikte yol verme kavgası kamerada

Araçlarını yol kenarına çeken sürücüler birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Trafikte yol verme kavgası kamerada

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