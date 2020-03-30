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30.03.2020 - 09:34 | | DHA

Trafo kabloları çalındı, coronadan dolayı evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı!

Mersin’de, bir trafonun kablolarını çalan hırsızlar, corona virüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları elektriksiz bıraktı.

Trafo kabloları çalındı, coronadan dolayı evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı!

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar, yüzlerce evin elektriğini sağlayan bir trafonun kablosunu çaldı. Corona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, elektriksiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 50 metre kablonun çalındığını tespit etti. Çamlıyayla Arıza Bakım Onarım ekipleri, çalınan kabloların yerine yeni kablo çekti.

Kablo hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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