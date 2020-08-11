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11.08.2020 - 11:14 | | DHA

Traktör kazasında ölen babasının ardından Musa da kurtarılamadı

Burdur'da, ailesiyle birlikte devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Musa Berk Acar (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesi ve ablası halen tedavi altında olan çocuğun babası Halil Acar (53) da dün yaşamını yitirmişti.

Traktör kazasında ölen babasının ardından Musa da kurtarılamadı

Kaza, 9 Ağustos Pazar günü, Büğdüz Köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur merkezden Kökez köyüne giden Halil Acar'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Halil Acar, eşi Gülay Acar (48), kızı Canan Acar (26) ile oğlu Musa Berk Acar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edilen Halil Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen dün yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı Musa Berk Acar da tedavi altında tutulduğu Burdur Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde sabaha karşı yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesinin, Kökez köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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