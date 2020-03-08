08.03.2020 - 13:33 | | İHA
Traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Emrah Çakmak idaresindeki 68 HE 473 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Paşa Çakmak (2) Hatundere Mahallesi yakınlarında dengesini kaybederek yere düştü.
Ağır yaralanan çocuk ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burada tedavi altına alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Talihsiz çocuğun cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.