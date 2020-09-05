TraktÃ¶re yÃ¼k treni Ã§arptÄ±: 1 yaralÄ±

05.09.2020 - 17:34 | | DHA
Traktöre yük treni çarptÄ±: 1 yaralÄ±
ElazÄ±ÄŸ'da demiryolundan geÃ§mek isteyen Sedat GÃ¼r'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ±Â traktÃ¶re yÃ¼k treni Ã§arptÄ±. Kazada, GÃ¼r yaralandÄ±.Â
Kaza, Ã¶ÄŸle saatlerinde ElazÄ±ÄŸ Hankendi mevkisinde meydana geldi. Sedat GÃ¼r, (45) sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ olduÄŸu traktÃ¶r ile demiryolundan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Ancak traktÃ¶re Malatya'dan ElazÄ±ÄŸ'a giden yÃ¼k treni Ã§arptÄ±. Kazada, traktÃ¶r 25 metre sÃ¼rÃ¼klenip, ters dÃ¶ndÃ¼.
Yaralanan GÃ¼r, ihbar Ã¼zerine gelen ambulansla FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Acil serviste tedaviye alÄ±nan GÃ¼r'Ã¼n hayati tehlikeyi atlatamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
BalayÄ±ndan dönen çifte dehÅŸeti yaÅŸattÄ±larBalayÄ±ndan dönen Mersin Barosu avukatlarÄ±ndan Mustafa DoÄŸan ve eÅŸi BüÅŸra DoÄŸan'Ä±n otomobili, trafikte, içinde 4 kiÅŸi bulunan baÅŸka bir otomobil tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. DoÄŸan çiftinin, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta durduÄŸu sÄ±rada da yanlarÄ±na gelerek silah gösterip, tehditler savuran ÅŸüpheliler, kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Çiftin savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayetçi olduÄŸu trafik terörü, kameralar tarafÄ±ndan görüntülendi.