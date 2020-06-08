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08.06.2020 - 16:32 | | DHA

Traktörün altında kalarak ölen işçi toprağa verildi

Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Gökhan Alboğa(37), toprağa verildi.

Traktörün altında kalarak ölen işçi toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kumtarla Köyü Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Alboğa, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kaldı. Köylülerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekibi traktörün altından çıkarılan Gökhan Alboğa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Alboğa için belediye şantiyesinde tören düzenlendi. Alboğa, düzenlenen törenin ardından Kumtarla köyünde toprağa verildi.

Bodrum'da nüfus 4 katına çıktı1 Haziran’da seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum’a akın etmesine neden oldu. Bodrum’da uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla’ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı
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