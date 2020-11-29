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29.11.2020 - 13:55 | | AA

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
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Kısıtlamanın sona ermesiyle saat 10.00'da bazı esnaf işletmelerini açtı, vatandaşlar alışveriş yaptı.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Özgürlük ve Demokrasi meydanında yaya ve araç trafiği arttı.

Bazı vatandaşlar İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaptı, bazıları alışverişe çıktı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan ve sahil kesiminde hareketlilik gözlendi.

Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken bazıları parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Yer yine Esenyurt! 'Miss Uganda'dan sonra bir şok dahaİstanbul Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor.
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