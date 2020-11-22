22.11.2020 - 12:41 | | DHA
Tramvaylarda 'konuşmayalım' uyarısı yapıldı!
Kayseri’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tramvay yolcularına anonsla cep telefonundan görüşme yapmamaları ve birbirleriyle konuşmamaları uyarısında bulunuluyor.
Kayseri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında halk sık sık uyarılıyor. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunuluyor.
Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde, kentte toplu taşıma hizmeti sunulan tramvaylarda da bu uyarılar sürdürülüyor. Belirli aralıklarla tramvaylarda yapılan anonslarda, 'Sayın yolcularımız, koronavirüs salgınının yayılım hızını azaltmak için yolculuk boyunca lütfen telefonla veya birbirimizle konuşmayalım.
Anlayışınız için teşekkür ederiz' deniliyor.
Son dakika... Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna paralel olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı.