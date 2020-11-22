Tramvaylarda 'konuşmayalım' uyarısı yapıldı!

Kayseri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında halk sık sık uyarılıyor. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunuluyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde, kentte toplu taşıma hizmeti sunulan tramvaylarda da bu uyarılar sürdürülüyor. Belirli aralıklarla tramvaylarda yapılan anonslarda, 'Sayın yolcularımız, koronavirüs salgınının yayılım hızını azaltmak için yolculuk boyunca lütfen telefonla veya birbirimizle konuşmayalım.

Anlayışınız için teşekkür ederiz' deniliyor.