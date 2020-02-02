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02.02.2020 - 12:53 | | DHA

Tren, kamyona çarptı! 1 kişi öldü

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, hemzemin geçitte, trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tren, kamyona çarptı! 1 kişi öldü

Kaza, Mersin- Adana tren yolunun Adanalıoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 33 CAT 69 plakalı kamyona, hemzemin geçitte, tren çarptı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.    

 

 

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