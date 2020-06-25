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25.06.2020 - 17:16 | | AA

Tren yolunda feci ölüm!

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Trenin altında kalan şahıs, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tren yolunda feci ölüm!

Niğde Şahinali Mahallesi Yağdan mevkisinde tren yolundan geçmeye çalışan Mehmet Koyuncu'ya (52), Niğde'den Kayseri istikametine giden yük treni çarptı.

Trenin altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

 Koyuncu'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

 

Son anda fark etti! Kendini dışarıya zor attı…Bolu'da, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. ve kardeşi Erkan Ş., uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.Bolu’da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde uyuyan 15 yaşındaki Yağmur Ş., dumanları fark ederek son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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