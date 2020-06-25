25.06.2020 - 17:16 | | AA
Tren yolunda feci ölüm!
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Trenin altında kalan şahıs, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Niğde Şahinali Mahallesi Yağdan mevkisinde tren yolundan geçmeye çalışan Mehmet Koyuncu'ya (52), Niğde'den Kayseri istikametine giden yük treni çarptı.
Trenin altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Koyuncu'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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