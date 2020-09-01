TRT EBA canlı yayın | EBA TV ders saatleri bugün...

2020-2021 Eğitim yılı dün uzaktan eğitim olarak başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre böyle devam edecek olan uzaktan eğitim hafta içi her gün ister EBA TV ister TRT üzerinden izleniyor. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) resmi internet sitesi üzerinde ders programına yer verildi. Ders programında ders saatleri ve isimleri bulunuyor. İşte 1 Eylül ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve TRT EBA canlı yayın linki...

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EBA DERS PROGRAMI - SAATLERİ





EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL





EBA LİSE



