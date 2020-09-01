01.09.2020 - 10:26 |
TRT EBA canlı yayın | EBA TV ders saatleri bugün...
Uzaktan eğitim dün başladı. Hafta içi her gün devam eden uzaktan eğitim bugün de kaldığı yerden devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise derslerinin işlendiği uzaktan eğitim EBA TV - TRT üzerinden takip ediliyor. Haberimizin içeriğinden TRT EBA canlı yayın linkine erişim sağlayabilirsiniz. Peki bugün hangi dersler var? İşte 1 Eylül 2020 Salı günü ders programı...
2020-2021 Eğitim yılı dün uzaktan eğitim olarak başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre böyle devam edecek olan uzaktan eğitim hafta içi her gün ister EBA TV ister TRT üzerinden izleniyor. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) resmi internet sitesi üzerinde ders programına yer verildi. Ders programında ders saatleri ve isimleri bulunuyor. İşte 1 Eylül ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve TRT EBA canlı yayın linki...
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EBA DERS PROGRAMI - SAATLERİ
EBA İLKOKUL
EBA ORTAOKUL
EBA LİSE
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