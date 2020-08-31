TRT EBA TV canlı yayın izle | EBA TV günlük ders programı ve TRT frekans bilgileri...

Korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde 23 Mart tarihinde başlayan ve okulların kapandığı tarih olan 19 Haziran tarihine kadar TRT EBA TV üzerinden gerçekleştirilen canlı ders yayınları ile tamamlanan eğitim öğretim yılının ardından yeni eğitim öğretim yılına EBA TV üzerinden bugün başlandı. TRT EBA TV canlı ders yayınını izlemek isteyen öğrenciler yayın linklerini ve TRT EBA frekans bilgilerini araştırmaya devam ediyor. İşte EBA TV canlı ders yayını linkleri ve frekans bilgileri...

TRT EBA TV İLKÖĞRETİM CANLI DERS YAYINI İZLE

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI DERS YAYINI İZLE

TRT EBA TV LİSE CANLI DERS YAYINI İZLE

GÜNLÜK DERS PROGRAMI

İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI





EĞİTİM KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

LİSE DERS PROGRAMI