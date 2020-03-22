22.03.2020 - 21:50 |
TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak: Vodafone Tv
151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal Kablo Tv
465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal Tivibu
401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal Turkcell TV
106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal D-Smart
138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal Bein/Digiturk
151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal