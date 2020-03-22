TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak: Vodafone Tv

151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal Kablo Tv

465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal Tivibu

401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal Turkcell TV

106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal D-Smart

138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal Bein/Digiturk

151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal