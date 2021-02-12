TSK Gara’da altı noktayı tuttu

Temizlik harekâtı

Kandil’den sonra örgütün ikinci büyük eğitim merkezi konumunda bulunan Gara bölgesine önceki gün 03.00 sıralarında başlatılan hava destekli kara harekâtına yüzlerce komando katılıyor.

Helikopterlerle bölgeye yapılan indirmelerin ardından kısa sürede bölgede altı altı tratejik nokta tutuldu. İHA, SİHA ve keşif uçaklarının bölgede yer tespiti yapmasının ardından savaş uçaklarının yanı sıra Kobra helikopterleri birçok noktayı etkili vurdu. Gara’nın Yekmal ve Siyane alanına helikopterle yoğun indirme yapılırken teröristler taciz ateşi açtı. Karşılık verilmesi üzerine dağlık kesimde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Örgütün eğitim kampları ve lojistik üslerinin bulunduğu Gara Dağı ve çevresindeki gözlem noktalarını hedefleyen komandolar, iç kesimlerdeki merkezlere ilerlemek için harekatın üçüncü gününde bölgede temizlik harekâtı başlattı. SİHA’ların nokta atışları sonrası, komandolar belirlenen noktalara doğru bir kaç koldan ilerliyor. Harekat Duhok kentine bağlı Gara bölgesinin Dinarte ve Çemenka beldeleri ile bağlı köyler çevresinde yoğunlaşıyor. Harekât kapsamında, örgütün Bahdinan bölgesindeki yönetim merezi de hedef alındı. Hava harekâtında örgütün merkezinin yanı sıra Türkiye ve Irak’ın kuzeyinden kaçırılan siviller ve güvenlik görevlilerinin de tutulduğu bölgedeki mağaralara yönelik nokta operasyonları başlatıldı.