TSK, rejim ordusunu İdlib’e yaklaştırmıyor

İdlib’e açılan kapı Serakib hattından Sarmin ve Masoma köylerine ulaşmaya çalışan Suriye rejim güçleri, bölgede konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından durduruldu.



Rusya desteği ile Halep ve İdlib’deki muhaliflerin denetimindeki yerleşim birimlerine ilerleyen rejim ordusunun, Serakip ve M5 otoyolu üzerinde bulunan Maaret el Numan’ı aldıktan sonra, “İdlib savunma hattı” olarak bilinen Sarmin ve Masoma köylerine ulaşma çabası sonuçsuz bırakıldı.

Savunma hattını çok sayıda tank ve topla güçlendiren Türk Silahlı Kuvvetleri, rejim güçlerine karşı kapsamlı bir saldırı başlattı.



Siviller için koridor



Saldırı sonrası rejim güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. İdlib’e ulaşan dağlık bölgelerin sınırına konuşlanan rejim güçlerinin İdlib merkezine saldırmak için uygun zaman beklediği ifade ediliyor.



Bölgedeki kaynaklar, İdlib ve çevresinde binlerce ailenin yerleşik halde olması nedeniyle, rejimin topyüken bir saldırı başlatamadığını kaydediyor. Rusya ise, sivillerin İdlib’i terk etmesi ve halkın rejim tarafına geçmesi için bölgede birkaç noktada koridor açtı. Rejimin İdlib’e yönelik kapsamlı operasyonu öncesi, sivillerin bu koridorları kullanarak, güvenli bölgelere geçmesi isteniyor.



Atarib’e yığınak



Şam rejimi, İdlib çevresindeki TSK’nın gözlem ve üs noktalarını kuşatmaya çalışırken, bu hattaki mevzilere Rus askerlerinin de konuşlanması dikkat çekiyor. Bölgeye yığınak yapmaya başlayan rejim, İdlib’in anahtarı sayılan Atarib ve Bab el-Hava’ya ilerlemek istedi. Rejimin önünü kesmek için Atarib’e konuşlanan TSK, bölgede yayılmaya başladı ve kuvvetlerini güçlendirdi. Rejimin Cilvegözü Sınır Kapısı’na açılan Bab el Hava’yı alması halinde İdlib’i besleyen iki ana geçiş hattından birinin kapanacağı belirtiliyor.



Rejim’in batı Halep’ten İdlib’e doğru ilerlemesini engellemek için İdlib’in doğu hattında yeni üsler kuran TSK, İdlib’in güneyindeki Mu’tarm köyünde yeni bir askeri nokta kurdu.



Rejimin Halep kuzeybatısında Şeyh Akil bölgesini ele geçirmesiyle, TSK’nın 3 no.lu Akil Dağı gözlem noktası da rejim kontrolündeki bölgeye girdi. Böylece Astana mutabakatı gereğince kurulan 12 gözlem noktasından 7’si rejim denetimindeki bölgede kalmış oldu.



Rejimin Halep kırsalında ele geçirdiği bir çok nokta arasında, muhaliflerin sembol yerleşim yerlerinden Keverhemra da bulunuyor. Rejimin Halep’teki hızlı ilerleyişinde Rus savaş uçaklarının muhaliflere yönelik yoğun bombardımanın etkili olduğu belirtiliyor.



Havaalanı açılacak



Öte yandan rejimin, Halep kent merkezindeki uluslararası havaalanını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtiliyor. Şimdiye kadar Rus ve rejim uçakları, Lazkiye’nin Hmeymim Hava Üssü’nü kullanıyordu. Halep Havaalanı’nın açılmasıyla, sivil havacılığın yanı sıra, muhaliflere yönelik askeri amaçla da kullanılması bekleniyor.



Ruslardan M5 iddiası



İdlib’de M5 otoyolunun büyük kısmının rejim kontrolüne geçmesinin ardından, karayoluna bir süre önce Rus kuvvetleri konuşlanmıştı. TSK’nın, M5’in geçtiği bölgede oluşturduğu gözlem noktaları Türkiye ile Rusya heyetleri arasında yapılan görüşmelerde ele alındı. İki heyetin gözlem noktalarına ilişkin yeni harita üzerinde çalıştığı öğrenildi. Rus Pravda gazetesi, rejim güçlerinin bölgeye yayılmasıyla birlikte M5 otoyolunda konuşlu bulunan TSK güçlerinin geri çekildiğini iddia etti.