TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat!

Rusya destekli Suriye rejiminin ateşkes kararlarına uymayarak, Çatışmasızlık Bölgesi İdlib’de saldırılarını artırması, yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru zorunlu göçüne sebep oluyor. Daha fazla mülteci akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Ankara, rejimin İdlib’e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Şubat’ta partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında, “Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. TSK’nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuzda tüm hareket bölgelerimizde ve İdlib’te serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir” ifadeleriyle harekat mesajı vermişti.



Binden fazla araç



Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından TSK tarihindeki en büyük sevkiyatlarından birini başlattı. TSK son üç günde, çok sayıda obüs, tank, top, zırhlı araç ve komandoların da bulunduğu 1000’den fazla askeri aracı İdlib’e gönderdi.



Sevkiyat yoğunluğunun, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarındaki sevkiyatlara yaklaşması dikkati çekti. Daha önce Suriye’de yapılan harekatlarda görev alan mekanize ve komanda tugaylarından da İdlib’e ciddi kaydırmalar yapıldı. Gönderilen takviye güçler, TSK gözlem noktalarına, İdlib çevresindeki Taftanaz, Serakib, Mastume’deki TSK’nın konuşlandığı noktalara sevk edildi.



Harekâta hazırlık



Moskova’dan gelen heyetle yapılacak görüşmeler öncesinde sahada caydırıcılığını artırmayı hedefleyen TSK’nın, diplomatik olarak ilerleme sağlanamaması olasılığına karşı gündeme gelebilecek harekâta hazırlık yaptığı belirtiliyor.



Türk güvenlik kaynakları da, İdlib’de diplomatik görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda TSK’nin sahaya girerek rejim unsurlarını eski sınırlara itip itmeyeceğine yönelik soruya “TSK verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde gereğini yapar” yanıtını veriyor.



300’ü aşkın araçlık konvoy



Türkiye’deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300’ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi. Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu.