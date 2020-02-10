TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

Suriye rejim ordusu, İdlib’e ilerleyişini sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri bu ilerleyişi durdurmak için araç ve mühimmat sevkiyatına hız verdi. Stratejik önemdeki Maaret el Numan’ın ardından Serakib ilçe merkezine de giren rejim güçleri, Rusya’nın hava desteğiyle İdlib’e doğru ilerliyor. M5 karayolunun İdlib’den geçen kısmında önemli bir bölümünde kontrolü ele geçiren Esad güçleri karayolu çevresindeki 18 yerleşim biriminde de denetim sağladı.

Taftanez’e set

İdlib’e yönelik harekatta stratejik önemdeki M4 ve M5 karayollarını kontrol altına almayı amaçlayan Esad güçleri, M5’in Halep’e uzanan 30 kilometrelik bölümünü ele geçirmesi halinde, ülkenin en uzun ulaşım hattı olan bu otoyolun tamamında kontrolü sağlamış olacak

Rejim ordusu, İdlib’in doğu ve kuzeydoğusunda yer alan stratejik önemdeki Teftenaz ve Sermin beldeleri ve çevresinde üstlenen muhalif grupların mevzilerine yönelik yoğun top ve füze saldırısı başlattı. TSK bu bölgelere yoğun sevkiyat başlattı. Son olarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 20 TIR’la ulaştırılan ZPT zırhlı araçları ve iş makinesi yüklü 30 TIR’dan oluşan konvoy, gözlem noktalarının bulunduğu bölgelere hareket etti.

Öte yandan Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’deki saldırısında en az 17 sivil öldü.